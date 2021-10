Genève AMR / Sud des Alpes Genève THE INCREDIBLE FLAT- SIX AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

du lundi 6 décembre au jeudi 9 décembre à AMR / Sud des Alpes

«Dans l’espace, dans les remous, nous visiterons et re-visiterons quelques choses de la musique jazz en pièces détachées. Mais lorsque vous ne verrez plus le garage dans le rétroviseur, plus aucune garantie sur ce qui se passera… » Marc Erbetta, batterie Christophe Chambet, basse électrique Mathieu Llodra, Fender Rhodes

Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR

Saison 21-22

