Loches Indre-et-Loire Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Prestidigitateur inconnu, Brad n’a qu’une obsession : aller à Las Vegas côtoyer les plus grands noms de la magie. Sa route croise celle de Georges. La distance qui le sépare du rêve américain va dès lors considérablement s’allonger !

Prestidigitateur inconnu, Brad n'a qu'une obsession : aller à Las Vegas côtoyer les plus grands noms de la magie. Sa route croise celle de Georges. La distance qui le sépare du rêve américain va dès lors considérablement s'allonger !

Présenté par Tête de Hareng & Cie, ce spectacle de magie, riche en rebondissements et à la mise en scène originale met régulièrement les spectateurs à contribution. Son univers coloré, poétique et décalé suscite inévitablement les rires des petits et grands.

Gratuit. +33 2 47 91 70 01 https://www.ville-loches.fr/

Mairie de Loches dernière mise à jour : 2021-06-26

