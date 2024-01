THE ILLUSIONS TOUR HIPPODROME DE LA CEPIERE Toulouse, samedi 10 février 2024.

THE ILLUSIONS TOUR HIPPODROME DE LA CEPIERE Toulouse Haute-Garonne

Passez un moment inédit et envolez vous vers un monde d’illusions et de magie unique en Europe !

THE ILLUSIONS TOUR s’installe pour la première fois en France.

Avec la participation exceptionnelle des meilleurs artistes visuels magie, cirque, humour, chansons, danses, mentalisme… Assistez au plus grand show de magie, un spectacle adapté à toute la famille !

A Savoir :

Salle très bien chauffée et équipée de sièges individuels confortables

Restauration sur place28 EUR.

HIPPODROME DE LA CEPIERE Chemin des Courses

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-25



L’événement THE ILLUSIONS TOUR Toulouse a été mis à jour le 2024-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE