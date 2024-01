THE ILLUSIONS TOUR SOUS CHAPITEAU HIPPODROME DE LA CEPIERE Toulouse, dimanche 11 février 2024.

THE ILLUSIONS TOURLe plus grand show de magie en Europe enfin en France !Pendant les prochaines vacances d’hiver, la magie va s’emparer de la ville rose avec la venue pour la toute première fois du plus grand spectacle d’illusions en Europe : THE ILLUSIONS TOURPlongez dans un monde de mystère et embarquez pour 1h35 de spectacle explosif où l’incroyable se produira sous vos yeux ! PLUS QUE DE LA MAGIE, UN SPECTACLE…The Illusions Tour c’est un spectacle complet pour toute la famille avec la participation exceptionnelle des meilleurs artistes visuels du monde où s’enchainent dans un rythme effréné les numéros de magie et d’illusions plus spectaculaires les uns que les autres, des numéros de cirque époustouflants, du chant, des danses endiablées, de l’humour ou encore du mentalisme ! TOULOUSE – HIPPODROMEDU SAMEDI 10 FÉVRIER JUSQU’AU DIMANCHE 25 FÉVRIER 2024- PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES -A Savoir :- Salle chauffée – Spectacle gratuit pour les enfants de moins de 24 mois sur justificatif – En cas de nécessité la composition du spectacle peut être modifiée- Parking gratuit sur place – Nourriture et boissons venant de l’extérieur interdites

Tarif : 25.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:00

Réservez votre billet ici

SOUS CHAPITEAU HIPPODROME DE LA CEPIERE 1 CHEMIN DES COURSES 31100 Toulouse 31