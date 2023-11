The idiots are taking over…again : We Hungry + Balek Panic + Circle Dudes L’international Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

Tout public. payant Sur place : 6 EUR

L’Inter présente:

We Hungry

(Paris, FR – Punk Hardcore)

WE HUNGRY est un groupe Punk Hardcore parisien formé fin 2021 suite à la rencontre de Tommy Tall (chanteur/guitariste de Kidz Get Down), de SubFab (bassiste de SubSelf et ex-Brassen’s not dead), et de Djo (batteur des Rats et de Stup!d).

Très influencé par la scène Punk californienne, et la scène hardcore old school des années 80s/90s, le groupe prône les valeurs originelles de cette mouvance, à savoir PMA (Positive Mental Attitude). WE HUNGRY, c’est l’urgence Punk et la philosophie Hardcore.

https://wehungry.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/we_hungry_band

Balek Panic

(Paris, FR – Punk à roulette)

Balek Panic est un groupe de punk à roulettes parisien formé en 2017 et composé de Michel (basse et chant), Quentin et Johan (guitares et chœurs) et Fox (aux fûts).

Fortement inspirés du punk mélodique californien et nord européen, nous essayons de produire un son qui nous ressemble et qui prend source dans nos attaches respectives (punk, folk, métal et zouk machine).

https://balekpanic.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/balekpanic/

Circle Dudes

(Paris, FR – Punk)

Johnny Pourri-guitares/chant

Psyko-chant

Ga-drums

Rick-bass/chant

Nick-guitares/chant

EP dispo sur les plateformes

https://circledudes.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/circledudez/

The idiots are taking over…again : We Hungry + Balek Panic + Circle Dudes