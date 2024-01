The Hypnotiks + The Dramatix New Morning Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif New Morning : 19.80 EUR

The Hypnotiks, l’une des formations rhythm’n’blues parisiennes les plus respectées croise The Dramatix, nouveau funk band haut en couleurs et surexcité tout droit débarqué de Montpellier !

≡ THE HYPNOTIKS

▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Anciennement connu sous le nom d’Urban Soul Collective, ce collectif old-school spécialisé dans l’heavy soul a su réunir certains des meilleurs musiciens issus d’autres formations parisiennes reconnus et proposer un style bien à eux, à la fois festif et musclé, entre downtown soul et uptown funk.

Line up : James Startt (Guitare), Anthony Honnet (Claviers), Gérard Berruet (Basse), Valentin Couineau (Trombone), Paul de Remusat (Saxophone), Noe Benita (Batterie), Xavier Desjours (Percussions), Kissia San (Voix), Gabe Zinq (Voix)

≡ THE DRAMATIX

▔▔▔▔▔▔▔▔

8 Dramatix survoltés dans un show super funky ! Un savant mélange de compositions originales entre Funk, Hip Hop, Disco et Groove ! Un dancefloor enflammé, une explosion de paillettes, des surprises et curiosités, le public conquis par leur concert ovni !

Line up : Marie Nosmas (Voix), Jonathan Da Costa Ferreira (Guitare), Pablo Auguste (Basse), Jeeb’s Paliès (Batterie), Killian Rebreyend (Claviers), Florent Theron (Trombone), Samuel Vène (Trompette), Matthieu Chédeville-Monzo (Saxophone ténor)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/1084169049436419/ https://www.facebook.com/events/1084169049436419/ https://www.newmorning.com/20240217-5898-the-hypnotiks-the-dramatix.html

The Hypnotiks + The Dramatix