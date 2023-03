The Hypnotiks Plays Rare Soul Classics SUNSET, 14 avril 2023, PARIS.

The Hypnotiks Plays Rare Soul Classics SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:30 (2023-04-14 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Bien que Aretha, Stevie, Otis et Marvin ont écrit les plus belles pages de la soul musique, les chapitres entiers ont été remplis par d’autres artistes moins connus. Et pour cette soirée spéciale The Hypnotiks fête les reprises « rare soul » par les artistes comme Ann Peebles, Baby Huey, The Meters, King Floyd et des nombreux d’autres avec trois ténors de la scène soul en France donc Gabe Zinq, India Naia et Wolfgang Valbrun.

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

