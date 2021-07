THE HYÈNES vs CALI ● VEX L’espace Icare, 10 décembre 2021-10 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

L’espace Icare, le vendredi 10 décembre à 19:00

THE HYÈNES vs CALI CALI et The Hyènes ont donné naissance au » Bordel Tour » il y a plus de 10 ans, une série de concerts débridés avec quelques invités de choix juste pour la beauté du geste et le mélange des genres. Voici un avant-goût avec leur concert donné en live streaming avec Le Réacteur en décembre dernier : [https://fb.watch/5RoMWea19U/](https://fb.watch/5RoMWea19U/) VEX VEX en 3 lettres, mélange les genres et les histoires, démange les langues et en dérange plus d’un. En souvenir des temps où il faisait bon de jouer fort et de danser jusqu’au bout de la nuit, VEX s’est construit quelque part entre Colombes City et le London Calling des Clash. Enfants des années 80, grosses guitares et strumming jusqu’au bout des mains, rock’n roll par essence, la recette se nourrit de l’inspiration des uns et des autres. En 3 mots: Chanson, Rock, Reggae. Un duo basse batterie en fondation, une section cuivre bien mise, le groupe milite pour le live, le vrai, le vivant et le direct. Poésie sans langue de bois, les mots éclatent avec émotion et sincérité. ►[https://www.facebook.com/Vextheband](https://www.facebook.com/Vextheband) ►[http://www.zuluberlus.com/](http://www.zuluberlus.com/) ———————————————————————- ►Ouverture : 19h00 ►Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place ►Bar sur place

Le Réacteur présente THE HYÈNES vs CALI et VEX à l’Espace Icare !

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T19:00:00 2021-12-10T23:00:00