The Humours of Bandon Centre Culturel Irlandais Paris, mercredi 21 février 2024.

1999. Dans chaque salle paroissiale de l’île d’Emeraude, les champions de danse irlandaise se succèdent à un rythme effréné. Médailles et coupes s’accumulent et Riverdance gonfle la fierté nationale. Mais le public ignore tout le sang, la sueur et les larmes versés pour grimper sur la plus haute marche du podium. Annie, 16 ans, est l’une de ces prodiges. A la veille de la plus grande compétition de sa vie, elle nous raconte ses doutes et ses espoirs, son engagement et son désir ardent de victoire. Remportera-t-elle le titre tant convoité et, si oui, de quelle manière ? Histoire d’un passage à l’âge adulte, ce seule en scène porté par l’éblouissante Margaret Mc Auliffe a été littéralement encensé par la critique. Présentée par la compagnie de renommée internationale Fishamble, une pièce pleine de tendresse et d’humour, de cœur et d’esprit.

« Vif, charmant et hilarant… En somme, un tour de force » (**** The Irish Times)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris