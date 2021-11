Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe “THE HUM — VOICE ALOUD VERSION” DE DINAHBIRD Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

“THE HUM — VOICE ALOUD VERSION” DE DINAHBIRD Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans. “THE HUM — VOICE ALOUD VERSION” DE DINAHBIRD Maison de la Biennale (Théâtre Paul Scarron) Le Mans

2022-01-22 20:00:00 – 2022-01-22 21:00:00 Maison de la Biennale (Théâtre Paul Scarron)

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose “THE HUM — VOICE ALOUD VERSION” DE DINAHBIRD

Qui n’a jamais, lors d’une nuit sans sommeil, essayé d’identifier un bruit obsédant qui l’entoure? De quoi s’agit-il ? un réfrigérateur? des pulsations basses

d’un lointain speaker? Est-ce que ça vient de l’extérieur? Est-ce que c’est en nous? Est-ce que ça existe? Sommes nous victime d’un ‘Hum’ ?

Ceux qui l’entendent le décrivent souvent comme un drone sans source déterminée. Aucune cause n’a été clairement identifiée, bien que diverses

caractéristiques de la vie moderne aient été blâmées : les lignes électriques, les débris satellite, les mâts de téléphonie mobile, l’activité micro-sismique, les

