LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

VILLAGE 42 (PLATESV-R-2021-001714) ET VERYSHOW PRÉSENTENT + première partie THE HU

Ouverture des portes : 19h30

The Hu est un groupe de heavy metal mongol formé en 2016 à Oulan-Bator.

En incluant des instruments traditionnels, tel que le Morin khuur, ainsi que du chant khöömii (chant de gorge), le groupe appelle leur genre musical du « hunnu rock » hu étant un mot racine mongol pour humain. Ils disent être inspirés par des groupes comme Rammstein, Metallica, Foo Fighters, System of a Down ou encore Sepultura.

Leurs premiers clips « Yuve Yuve Yu » et « Wolf Totem » comptabilisent plus de 43 millions de vues, signent chez Better Noise Music (ex-Eleven Seven Label Group) label de groupes mythiques comme Mötley Crüe, Papa Roach ou encore Five Finger Death Punch.

Considérés comme de véritables héros nationaux, leur ascension fulgurante continue avec leur tournée Black Thunder, avec notamment deux passages par le festival Coachella en 2022.

Leur passage exceptionnel à Marseille est à ne pas rater !

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Accès PMR : à signaler au service billetterie de Village 42 Productions.

