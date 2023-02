The House Of Love LE 106 ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

The House Of Love
LE 106, 22 mars 2023, ROUEN.

Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:00. Tarif : 23.3 à 23.3 euros.

VEDETTES présente : L2 L-R-20-518 & L3 L-R-20-519

Le tant attendu nouvel album du groupe de rock alternatif britannique THE HOUSE OF LOVE fondé en 1986 par son leader, chanteur et songwriter, Guy Chadwick est sorti en septembre et sera l'occasion d'une tournée en mars dont un passage à Paris le 24 mars à La Maroquinerie.

LE 106 ROUEN
Allée François Mitterrand
Seine-Maritime

