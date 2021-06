Paris LE BAL BLOMET Paris THE HOT SUGAR BAND LE BAL BLOMET Paris Catégorie d’évènement: Paris

THE HOT SUGAR BAND LE BAL BLOMET, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Un regard ensoleillé sur les jeunes années de Billie Holiday Après 4 ans passés sur les routes à jouer l’un avec l’autre, Ray Lema et Laurent de Wilde ont décidé de reprendre le chemin du studio pour y enregistrer un nouveau répertoire, né de leur complicité forgée au fil des concerts et des longues discussions. Les roues dentées s’emboîtant pour faire tourner une mécanique de précision : voici le modèle qu’ils se sont donné pour leur deuxième opus. Ces fameuses roues rythmiques telles qu’on les appelle en Afrique au centre de leurs préoccupations, ils ont des mois durant travaillé sur cet idéal de parfaite complémentarité, mettant cette discipline au service de leurs compositions d’un large spectre. Enregistré sur deux pianos Steinway assemblés à plus d’un siècle d’écart, leur répertoire d’œuvres originales enjambe non seulement le temps, mais aussi l’espace, puisqu’on y retrouve des rythmes inspirés d’Éthiopie (Abyssinight), du Congo (Wheels, Lubablue), des Caraïbes (Poulet bicyclette, Saka Salsa), des États-Unis (I miss you Dad, Chains), du Nigeria (Human come first)… Le jazz, la musique classique, la musique africaine se mélangent et se superposent au service d’un chant singulier, celui de deux grands artistes passionnés par les rencontres entre les mondes. Les étincelles sonores qui en jaillissent ne cessent de les inspirer et cet album en est le nouveau témoignage, entier et sincère. La pulsation qui l’habite n’appartient qu’à eux, elle tourne sans relâche et infuse toute leur musique pour la rendre aussi unique qu’universelle . Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-16T20:00:00+02:00_2021-09-16T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris