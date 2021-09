Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes The Host / Planète Rennes 1 Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cinémaniacs présente The Host de Bong Joon-ho A Séoul, au bord du fleuve Han, les Park tiennent un petit snack qui permet à Hie-bong, le patriarche, de subvenir aux besoins de sa famille : Kang-du, son fils aîné lymphatique, Nam-joo, sa fille championne malheureuse de tir à l’arc, Nam-il, son fils cadet au chômage, et Hyun-seo, l’adorable fille de Kang-du. Leur quiétude est brusquement balayée le jour où un monstre aquatique, fruit de la pollution des eaux par l’armée américaine, surgit de la rivière et détruit tout sur son passage. [https://youtu.be/2gH__-lVwcg](https://youtu.be/2gH__-lVwcg) Événement réservé aux étudiants de l’Université de Rennes 1 Dans le cadre de Planète Rennes 1 Réservations : [[https://www.billetweb.fr/the-host-de-bong-joon-ho](https://www.billetweb.fr/the-host-de-bong-joon-ho)](https://www.billetweb.fr/the-host-de-bong-joon-ho)

Gratuit / Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T17:30:00 2021-09-14T19:30:00

