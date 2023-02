THE HOOSIERS LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 17 février 2023, PARIS.

THE HOOSIERS LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 19:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

OLYMPIA PRODUCTION (2-1096518/3-1096519) EN ACCORD AVEC LE TRABENDO PRESENTE : THE TRICK TO LIFE-15 YEAR ANNIVERSARY ce concert. Le groupe de pop-rock britannique The Hoosiers formé à Indianapolis sera de retour en 2023 pour une tournée européenne. Longtemps classé en tête des ventes en Angleterre, le groupe se compose du chanteur guitariste Irwin Sparkes, du batteur Alfonso Sharland et du bassiste Martin Skarendahl, d’origine suédoise. En juillet 2007, ils sortent leur premier single intitulé Worried About Ray qui devient très vite un hit et se place en cinquième position des meilleures ventes de singles au Royaume-Uni. Leur deuxième tube, Goodbye Mr. A, connaît juste après un succès encore plus prometteur puisqu’il caracole en quatrième position des meilleures ventes de singles Outre-Manche. Quelques mois plus tard le groupe sort leur premier album The Trick To Life mêlant pop très british et rock plus rythmé. Ce dernier connaît un gros succès au Royaume-Uni mais aussi en France et dans les pays nordiques. En 2010 après quelques années de pause, leur deuxième album The Illusion of Safety parait et s’inscrit dans le schéma pop rock et mélodique qui a fait le succès du premier. The Hoosiers reviendront en France l’année prochaine avec une tournée européenne pour marquer leurs quinze ans de carrière et sortiront un cinquième album en été 2023. The Hoosiers The Hoosiers

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

