The Hillockers Ours maçon Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

The Hillockers Ours maçon, 13 août 2022, Tence. The Hillockers

Ours maçon, le samedi 13 août à 21:30

The HILLOCKERS est né en Avril 2017, sur une petite colline Française. Grandement inspirés par Hank Williams, Johnny Cash, Leadbelly….The HILLOCKERS vous emmènent dans leur univers rockabilly, folk, rock n’roll. Leur musique est un appel à la danse et surtout à la fête ! Banjo, contrebasse, guitare, batterie minimaliste et voix ont l’odeur chaude et terreuse de la campagne étasunienne, de quoi faire glisser la santiague sur le parquet !

10 euros espèces

Musique folk rock Ours maçon Tence, 2048 route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-13T21:30:00 2022-08-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Ours maçon Adresse Tence, 2048 route de Crouzilhac Ville Tence lieuville Ours maçon Tence Departement Haute-Loire

Ours maçon Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

The Hillockers Ours maçon 2022-08-13 was last modified: by The Hillockers Ours maçon Ours maçon 13 août 2022 Ours maçon Tence Tence

Tence Haute-Loire