The Hillbilly Moon Explosion, 20 octobre 2022, .

The Hillbilly Moon Explosion



2022-10-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-20

16.5 16.5 Formé en 1998 en Suisse, The Hillbilly Moon Explosion et leur chanteuse Emanuela Hutter, perpétue la tradition du rock des années 50, dans une version moderne, dynamique et classieuse, autant à l’aise dans des clubs que de prestigieux festivals jazz.



Ils ont joué dans tous les pays d’Europe et ont déchainé le public par leur rock’n’roll, swing, néo-rockablilly de haute volée. Le quatuor est un des meilleurs représentants de la scène rock’n’roll actuelle.



Un vent de fraîcheur vintage va souffler sur la scène de l’Espace Julien vous entraînant dans un tourbillon rock’n’roll ! Let’s dance !

Une soirée rock, swing & néo-rockablilly avec le groupe suisse The Hillbilly Moon Explosion et leur chanteuse Emanuela Hutter qui perpétue la tradition du rock des années 50, dans une version moderne, dynamique et classieuse. Let’s dance !

