THE HEAVY LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 13 septembre 2023, PARIS.

THE HEAVY LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-09-13 à 20:00 (2023-09-13 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

ALIAS – JHD PRODUCTION (PLATESV-R-2021-007029 PLATESV-R-2021-007030) PRESENTE : ce concert. Un ouragan arrive. Il a déjà dévasté l’Amérique. Son pouvoir R&B est imparable et il se dirige droit sur vous. Il s’appelle The Heavy. Un quatuor britanique qui a envahi la scène et les écrans au cours des quinze dernières années, retournant tout sur son passage avec la dramaturgie du blues, la passion de la soul et du gospel, le fracas du hip-hop et l’électricité viscérale du garage punk. Leur dernière escale sur Terre prend la forme d’un sixième album intitulé AMEN qui sortira le 21 avril 2023 – « une affirmation, une confirmation, un accomplissement » prouvant qu’ils sont toujours là, aussi intenses et inévitables que jamais. Préparez-vous, c’est une tempête soul de force 10 qui arrive sur le Trabendo le 13 septembre 2023 ! The Heavy The Heavy

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

