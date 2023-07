The Headhunters New Morning Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 02 novembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Toujours divinement funky…

Les Chasseurs de tête sont de retour au New Morning après 5 d’absence, avec les maîtres et membres originaux du tempo, le batteur Mike Clark et le percussionniste Bill Summers toujours fidèles au poste.

« Head Hunters », c’était l’album d’Herbie Hancock qui a funkisé le jazz en 1973. C’est aussi le nom de son groupe qui roula par la suite à son compte, avec le mythique « God made me funky ». Fondé en 1973 par nul autre que Herbie Hancock, Les Headhunters ont marqué à jamais l’histoire de la musique comme étant le groupe le plus influant du courant jazz-funk. Leur premier opus « Head Hunters » (1973), est l’une des plus grosses ventes jazz/fusion de tous les temps, le tout premier album jazz de platine.

Par la suite, The Head Hunters (Mike Clark, Bennie Maupin, Bill Summers, Paul Jackson et John Rudgers) enregistrent et publient 4 oeuvres qui rencontrent aussi bien le succès critique que commercial entre 1973 et 1977. Trois albums aux côtes de Herbie Hancock, mais surtout leur tout premier sans lui, « Survival Of The Fittest », sur lequel figure le hit mondial et muliti-samplé « God Made Me Funky ». Depuis 1998, The Headhunters se sont à nouveau réunis pour livrer 3 albums, « Return Of The Headhunters », « Evolution Revolution » et « Platinum », soutenus par des tournées mondiales pour le plus grand bonheur des fans.

Bill Summers (Percussions), Mike Clark (Batterie), Chris Severin (Basse), Donald Harrison (Saxophone), Kyle Roussel (Piano)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/755252463008296/ https://www.facebook.com/events/755252463008296/ https://www.newmorning.com/20231102-5779-the-headhunters.html

The Headhunters