The Haunted Youth + Guest LA LAITERIE – CLUB, 5 avril 2023, STRASBOURG.

The Haunted Youth + Guest LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 20:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Artefact PRL présente Indie Pop Dream Pop Shoegaze Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 The Haunted Youth, groupe formé autour de Joachim Liebens, propose une pop psychédélique fascinante, qui rappelle le meilleur de MGMT, DIIV, Slowdive ou même The Cure. Son premier single Teen Rebel est déjà un succès : The Haunted Youth a remporté le concours De Nieuwe Lichting de Studio Brussel et est diffusé en boucle en Belgique et à l’étranger. Teen Rebel attire aussi l’attention de l’autre côté de l’océan : il fait même la une du célèbre et influent magazine américain en ligne Consequence of Sound. The Haunted Youth is there for you and is here to stay. © May Way

Votre billet est ici

LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

Artefact PRL présente

Indie Pop Dream Pop Shoegaze

Ouverture des portes: 19h30

début 1ère partie: 20h00

The Haunted Youth, groupe formé autour de Joachim Liebens, propose une pop psychédélique fascinante, qui rappelle le meilleur de MGMT, DIIV, Slowdive ou même The Cure.

Son premier single Teen Rebel est déjà un succès : The Haunted Youth a remporté le concours De Nieuwe Lichting de Studio Brussel et est diffusé en boucle en Belgique et à l’étranger. Teen Rebel attire aussi l’attention de l’autre côté de l’océan : il fait même la une du célèbre et influent magazine américain en ligne Consequence of Sound.

The Haunted Youth is there for you and is here to stay.

© May Way

.13.8 EUR13.8.

Votre billet est ici