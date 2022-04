The Hatchling Musée de l’Hospice Comtesse,Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

The Hatchling Musée de l’Hospice Comtesse,Lille, 14 mai 2022, Lille. The Hatchling

du samedi 14 mai au dimanche 2 octobre à Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Artiste pluridisciplinaire, Joanna Rajkowska est surtout connue pour ses interventions dans l’espace public. Son approche critique et engagée repose sur la conviction que nous, les humains, n’avons pas réussi à produire une culture viable et durable. The Hatchling est une réplique à grande échelle d’un œuf de merle aux couleurs très caractéristiques : bleu-vert avec des taches brunes. De l’intérieur de la sculpture émanent les sons d’une éclosion enregistrée par des ornithologues. L’œuvre invite le visiteur à s’approcher pour écouter attentivement les frémissements d’une nouvelle vie. L’œuf vibre sous le rythme des battements de cœur, des craquements de la coquille et des premiers gazouillis émis par le poussin pour signaler sa venue au monde. Cette éclosion au cœur de la ville réveille notre empathie pour les autres espèces et rappelle la fragilité d’une nature dont la survie détermine notre propre existence.

Entrée libre selon les heures d’ouverture

The Hatchling est une réplique à grande échelle d’un œuf de merle aux couleurs très caractéristiques : bleu-vert avec des taches brunes. Musée de l’Hospice Comtesse,Lille 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T17:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T17:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T17:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T17:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T17:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T17:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T17:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T17:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T17:00:00;2022-06-20T14:00:00 2022-06-20T17:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T17:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T17:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T17:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T17:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T17:00:00;2022-06-27T14:00:00 2022-06-27T17:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T17:00:00;2022-06-30T10:00:00 2022-06-30T17:00:00;2022-07-01T10:00:00 2022-07-01T17:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T17:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T17:00:00;2022-07-04T14:00:00 2022-07-04T17:00:00;2022-07-06T10:00:00 2022-07-06T17:00:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T17:00:00;2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T17:00:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T17:00:00;2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T17:00:00;2022-07-11T14:00:00 2022-07-11T17:00:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T17:00:00;2022-07-14T10:00:00 2022-07-14T17:00:00;2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T17:00:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T17:00:00;2022-07-17T10:00:00 2022-07-17T17:00:00;2022-07-18T14:00:00 2022-07-18T17:00:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T17:00:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T17:00:00;2022-07-22T10:00:00 2022-07-22T17:00:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T17:00:00;2022-07-24T10:00:00 2022-07-24T17:00:00;2022-07-25T14:00:00 2022-07-25T17:00:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T17:00:00;2022-07-28T10:00:00 2022-07-28T17:00:00;2022-07-29T10:00:00 2022-07-29T17:00:00;2022-07-30T10:00:00 2022-07-30T17:00:00;2022-07-31T10:00:00 2022-07-31T17:00:00;2022-08-01T14:00:00 2022-08-01T17:00:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T17:00:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T17:00:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T17:00:00;2022-08-06T10:00:00 2022-08-06T17:00:00;2022-08-07T10:00:00 2022-08-07T17:00:00;2022-08-08T14:00:00 2022-08-08T17:00:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T17:00:00;2022-08-11T10:00:00 2022-08-11T17:00:00;2022-08-12T10:00:00 2022-08-12T17:00:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T17:00:00;2022-08-14T10:00:00 2022-08-14T17:00:00;2022-08-15T14:00:00 2022-08-15T17:00:00;2022-08-17T10:00:00 2022-08-17T17:00:00;2022-08-18T10:00:00 2022-08-18T17:00:00;2022-08-19T10:00:00 2022-08-19T17:00:00;2022-08-20T10:00:00 2022-08-20T17:00:00;2022-08-21T10:00:00 2022-08-21T17:00:00;2022-08-22T14:00:00 2022-08-22T17:00:00;2022-08-24T10:00:00 2022-08-24T17:00:00;2022-08-25T10:00:00 2022-08-25T17:00:00;2022-08-26T10:00:00 2022-08-26T17:00:00;2022-08-27T10:00:00 2022-08-27T17:00:00;2022-08-28T10:00:00 2022-08-28T17:00:00;2022-08-29T14:00:00 2022-08-29T17:00:00;2022-08-31T10:00:00 2022-08-31T17:00:00;2022-09-01T10:00:00 2022-09-01T17:00:00;2022-09-02T10:00:00 2022-09-02T17:00:00;2022-09-03T10:00:00 2022-09-03T17:00:00;2022-09-04T10:00:00 2022-09-04T17:00:00;2022-09-05T14:00:00 2022-09-05T17:00:00;2022-09-07T10:00:00 2022-09-07T17:00:00;2022-09-08T10:00:00 2022-09-08T17:00:00;2022-09-09T10:00:00 2022-09-09T17:00:00;2022-09-10T10:00:00 2022-09-10T17:00:00;2022-09-11T10:00:00 2022-09-11T17:00:00;2022-09-12T14:00:00 2022-09-12T17:00:00;2022-09-14T10:00:00 2022-09-14T17:00:00;2022-09-15T10:00:00 2022-09-15T17:00:00;2022-09-16T10:00:00 2022-09-16T17:00:00;2022-09-17T10:00:00 2022-09-17T17:00:00;2022-09-18T10:00:00 2022-09-18T17:00:00;2022-09-19T14:00:00 2022-09-19T17:00:00;2022-09-21T10:00:00 2022-09-21T17:00:00;2022-09-22T10:00:00 2022-09-22T17:00:00;2022-09-23T10:00:00 2022-09-23T17:00:00;2022-09-24T10:00:00 2022-09-24T17:00:00;2022-09-25T10:00:00 2022-09-25T17:00:00;2022-09-26T14:00:00 2022-09-26T17:00:00;2022-09-28T10:00:00 2022-09-28T17:00:00;2022-09-29T10:00:00 2022-09-29T17:00:00;2022-09-30T10:00:00 2022-09-30T17:00:00;2022-10-01T10:00:00 2022-10-01T17:00:00;2022-10-02T10:00:00 2022-10-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée de l'Hospice Comtesse,Lille Adresse 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille Ville Lille lieuville Musée de l'Hospice Comtesse,Lille Lille Departement Nord

Musée de l'Hospice Comtesse,Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

The Hatchling Musée de l’Hospice Comtesse,Lille 2022-05-14 was last modified: by The Hatchling Musée de l’Hospice Comtesse,Lille Musée de l'Hospice Comtesse,Lille 14 mai 2022 lille Lille Lille Musée de l'Hospice Comtesse

Lille Nord