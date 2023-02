The Harlem Gospel Travelers (USA) en Concert Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

The Harlem Gospel Travelers (USA) en Concert, 18 février 2023, Meilhan-sur-Garonne
Salle Multiculturelle

2023-02-18

Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne EUR Ce n’est pas à l’église que commence l’histoire des HARLEM GOSPEL TRAVELERS, mais dans le cadre du programme social ” Gospel For Teens “, et en particulier de la classe consacrée aux quartets dont l’enseignant est Eli “Paperboy” Reed. Un son gospel percutant, à la musique nourrie de soul, mais aux textes explicitement religieux. Ni passéisme, ni tentative “hype”, les Harlem Gospel Travelers font vivre la grande du gospel et s’inscrivent dans la continuité de l’œuvre de leurs prédécesseurs.

Réservation à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande, 11 rue Toupinerie, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

– Ouverture des portes 20h30. Début Spectacle à 21h.

– Réservation en ligne https://my.weezevent.com/harlem-gospel-travelers-usa-en-concert?
+33 5 53 64 44 44

