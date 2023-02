THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS L’ASTROCLUB, 23 mars 2023, ORLEANS.

THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS L’ASTROCLUB. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS (ÉTATS-UNIS / GOSPEL) The Harlem Gospel Travellers reviennent ici avec un nouvel album, une nouvelle programmation et un nouveau souffle, En tant que trio. La musique s’inspire toujours profondément de la tradition du quatuor gospel des années 50 et 60, bien sûr, mais il y a un côté résolument moderne dans le disque, un reflet indubitable des dernières années tumultueuses d’anxiété pandémique, de chaos politique et de troubles sociaux. Les chansons sont audacieuses et résilientes, affrontant le doute et le désespoir avec foi et persévérance. Les performances sont explosives et extatiques, alimentées par des arrangements vocaux éblouissants ponctués d’éclats de guitare et de pauses rythmiques croustillantes.

Votre billet est ici

L’ASTROCLUB ORLEANS Boulevard Jean Jaurès Loiret

THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS (ÉTATS-UNIS / GOSPEL)

The Harlem Gospel Travellers reviennent ici avec un nouvel album, une nouvelle programmation et un nouveau souffle, En tant que trio.

La musique s’inspire toujours profondément de la tradition du quatuor gospel des années 50 et 60, bien sûr, mais il y a un côté résolument moderne dans le disque, un reflet indubitable des dernières années tumultueuses d’anxiété pandémique, de chaos politique et de troubles sociaux. Les chansons sont audacieuses et résilientes, affrontant le doute et le désespoir avec foi et persévérance. Les performances sont explosives et extatiques, alimentées par des arrangements vocaux éblouissants ponctués d’éclats de guitare et de pauses rythmiques croustillantes.

.9.8 EUR9.8.

Votre billet est ici