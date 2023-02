The Harlem Gospel Travelers + Lowland Brothers LE POCHE-BETP3, 20 mars 2023, BETHUNE.

The Harlem Gospel Travelers + Lowland Brothers LE POCHE-BETP3. Un spectacle à la date du 2023-03-20 à 20:00 (2023-03-20 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS n’en finissent plus de conquérir les coeurs. Après s’être classés 6ème aux Billboard Charts, ils sont en lice pour les Grammy Awards dans la catégorie « Best Gospel Album » et « Best song for social change » avec leur titre « Fight on! ». Une véritable consécration pour les New-Yorkais qui prennent leur envol avec ce 2ème album « Look Up » salué par les critiques et produit par Eli Peperboy Reed pour le Label Colemine Records.

Votre billet est ici

LE POCHE-BETP3 BETHUNE Rue Fernand Bar Pas-de-Calais

THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS n’en finissent plus de conquérir les coeurs. Après s’être classés 6ème aux Billboard Charts, ils sont en lice pour les Grammy Awards dans la catégorie « Best Gospel Album » et « Best song for social change » avec leur titre « Fight on! ». Une véritable consécration pour les New-Yorkais qui prennent leur envol avec ce 2ème album « Look Up » salué par les critiques et produit par Eli Peperboy Reed pour le Label Colemine Records.

.11.8 EUR11.8.

Votre billet est ici