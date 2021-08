Paris La Dame de Canton île de France, Paris THE HANGMEN (USA) La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

THE HANGMEN (USA) La Dame de Canton, 15 septembre 2021, Paris.

Depuis maintenant 30 ans ils allient la férocité du punk rock avec une country graisseuse et un blues ravageur. The Hangmen Le trou cosmique tentant désormais de se refermer, il est temps de revenir au choses sérieuses. Les légendaires Hangmen sont de retour, 8 ans après leur dernier passage dans la capitale ! Formé en 1987 à Los Angeles, désormais 7 albums au compteur dont le dernier “Cactusville” sorti en 2019. Depuis maintenant 30 ans ils allient la férocité du punk rock avec une country graisseuse et un blues ravageur. Besoin de repères ? on pourra citer Gun Club, X, Social Distortion, mais on sent les influences des Stones, de Johnny Thunders ou encore des Cramps. Concerts -> Rock La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013 Contact :La Dame de Canton 0153610849 http://the-hangmen.com/ https://www.facebook.com/events/353459769710285? Concerts -> Rock Musique

