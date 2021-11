The Gyre Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 4 mai 2022, Paris.

Un duo philosophique, contemplatif et fusionnel où une femme et un homme, en giration jusqu’au vertige, ouvrent mille fenêtres sur l’intime et le monde.

La Suissesse Angela Rabaglio et le Français Micaël Florentz vivent à Bruxelles où ils ont fondé la compagnie Tumbleweed, stupéfiant le monde de la danse dès leur première création: The Gyre – la girouette. La bien nommée, car en effet, les deux ne cessent de tournoyer l’un autour de l’autre. Si le principe est limpide, l’exécution exerce une fascination qui va crescendo. Leur circonvolution se doublant d’une gestuelle des plus précises, le duo produit sur le spectateur un effet d’hypnose, voire de transe, dans une transformation constante des formes et des postures. À partir de là, leur métaphore est ouverte à toutes les interprétations, de la relation du couple jusqu’aux lois qui régissent la matière et l’univers. Basé sur des actions aussi quotidiennes que la marche et l’idée du toucher, leur tourbillon évoque un monde vertigineux, tout en offrant du réconfort.

