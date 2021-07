Paris Terrasse du Trabendo Paris The Guru Guru • W!ZARD / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

The Guru Guru • W!ZARD / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 26 août 2021-26 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 26 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • THE GURU GURU Imaginez : un chanteur portant une camisole de force multicolore, des guitares fiévreuses hantées et une section rythmique tourmentée. Leurs influences sont tirées de METZ, Pere Ubu, Deerhoof, The Jesus Lizard, The Mars Volta et Andy Kaufman, les règles de l’indie-math-psycho-noise sont déchirées, ce qui donne lieu à des chansons erratiques qui semblent se transformer en vers d’oreille frétillants. • W!ZARD Des morceaux taillés pour le live dans lesquels on discerne les influences post-hardcore et post-punk annoncées par le trio (At The Drive-In, Idles) mais où l’on perçoit aussi des références à d’autre groupes bruyants et singuliers ayant marqué leur époque (de Fugazi et Refused dans les années 1990 à Test Icicles puis Girl Band dans les décennies suivantes). Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/348894046894871 Concerts -> Rock Musique

