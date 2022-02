The Guru Guru en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

The Guru Guru en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 4 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 04 avril 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! THE GURU GURU (Borderline Rock – Belgique) Imaginez : un chanteur portant une camisole de force multicolore, des guitares fiévreuses hantées et une section rythmique tourmentée. Leurs influences sont tirées de METZ, Pere Ubu, Deerhoof, The Jesus Lizard, The Mars Volta et Andy Kaufman, les règles de l’indie-math-psycho-noise sont déchirées, ce qui donne lieu à des chansons erratiques qui semblent se transformer en vers d’oreille frétillants. https://theguruguru.bandcamp.com/ On vous annonce la suite très vite ! SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Contact : https://fb.me/e/2gVTL7ooR Concert;Musique

2022-04-04T19:00:00+01:00_2022-04-04T23:30:00+01:00

