Paris

The Guilty Pleasures & Golden Q L’Alimentation Générale, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

The Guilty Pleasures & Golden Q en concerts à l’ALG ! LINE-UP The Guilty Pleasures The Guilty Pleasures est une trépidante entité sonore qui flirt entre art punk, musique électronique et surf musique, sur un fil funambulesque oscillant entre XTC, The B-52’s et Devo. Le premier album « Komplot » sort bientôt chez Dushtu Records. Golden Q Golden Q & le Gros Package est un peu comme le spectacle de fin d’année de l’école primaire mais en moins intellectuel. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

