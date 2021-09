Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d'exposition Paris “The Group” – Performance Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d'exposition, le samedi 2 octobre à 19:00

**Cette nouvelle performance de Marcin Dudek clôturera son exposition au Centre Wallonie-Bruxelles.** Elle convoque une de ses œuvres monumentales : une veste qui se compose de centaines de blousons qui ont été exportés de l’Europe de l’Ouest en Pologne après la chute du régime communiste. Symbolisant une foule de corps qui agissent comme un seul, Dudek jouera sur ce qui peut véritablement s’assimiler à une « chorégraphie » propre aux stades. Haussant les bras de la veste en symbole de victoire, avant que des grenades de fumée orange se déclenchent. En partenariat avec : la **Galerie Harlan Levey Projects**, Bruxelles. Avec le commissariat de : **Marcin Dudek** / **CWB Paris** /**Harlan Levey Projects**

Entrée libre

Marcin Dudek performera pour au Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris.

2021-10-02

