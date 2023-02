THE GROS MARCHE Vintage & Made In France La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

THE GROS MARCHE Vintage & Made In France La Bellevilloise, 4 février 2023, Paris. Le dimanche 05 février 2023

de 12h00 à 19h00

Le samedi 04 février 2023

de 12h00 à 19h00

. payant Sur place : 2 EUR

Samedi 4 et dimanche 5 février 2023, événement The Gros Marché à La Bellevilloise. Vous y trouverez : Des vêtements vintage – Des créatrices Made in France – Des brocantes – Des illustratrices – Des stands tattoo – Du Nail art – Des DJ set‍ (Samedi de 15h à 19h) – De la cartomancie- Un Loto Drag (Dimanche de 17h à 18h) Plein de cadeaux à gagner… Le mot de l’organisateur : On va se mettre bien à la Bellevilloise ! . On sera là tout le week-end dans une ambiance festive et il y aura de quoi se faire plaisir avec des shops triés sur le volet. Tu veux connaître toute la programmation ? Viens nous retrouver sur notre insta @thegrosmarche La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

THE GROS MARCHE Vintage & Made In France

