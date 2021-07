Paris Le Hasard Ludique Paris The Gros Marché l shopping vintage au Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégorie d’évènement: Paris

The Gros Marché l shopping vintage au Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 au 25 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 12h à 19h

gratuit

The Gros Marché sera présent avec une trentaine de shops vintage et créateurs ! On se fait un petit date avec des friperies, des brocanteurs·euses, des illustrateurs·rices, des céramistes et même des tatoueurs·euses ! L’objectif de The Gros Marché est de promouvoir autour des nouveaux modes de consommation : éthique et éco-responsable ! Tu vas pouvoir faire du shopping au milieu de stand de seconde main, de créateurs·rices de talent, et même d’artistes ! L’idée de The Gros Marché est de valoriser les shops qui se bouge le popotin pour te proposer la crème de la crème en respectant notre environnement ! Ici pas de fast fashion ni de Made in China mon petit ! ✨ Les exposants·es : Chardon Doré // Tattoo Chardon Doré c’est une tatoueuse talentueuse, traits fins et poétiques elle aura des flashs de dispo ! Gigi Antoinette /// Bijoux Créations à partir de bijoux anciens, chaque pièce est unique et on adore ! Magnolia Atelier floral /// Fleurs On va pimper ton appartement grâce aux créations de bouquet de fleurs séchées, Made in Paris, on est très heureuse de l’accueillir parmis nous. Tonnerre de Fripes /// Fripes Agatha nous sélectionne la crème de la crème en vintage du 32 au 50, il y en aura pour tout le monde ! JMP céramiste /// Créatrice On est dingue des créations de Julie, à la fois doux et poétique, elle va t’emmener dans son monde, viens la découvrir sur le marché ! & d’autres bientôt dévoilés·es Événements -> Brocante / Marché Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

