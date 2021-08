Marseille le moulin Bouches-du-Rhône, Marseille THE GROOVE SESSIONS le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

THE GROOVE SESSIONS le moulin, 25 mars 2022, Marseille. THE GROOVE SESSIONS

le moulin, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

“Devant les incertitudes encore nombreuses sur la situation de l’automne 2021, nous avons pris la douloureuse décision de reporter une énième fois notre période de tournée pour pouvoir enfin vous présenter ce magnifique show “The Groove Sessions Live” qui réunira sur scène des membres de Chinese Man, de Baja Frequencia , de Scratch Bandits Crew – Chinese Man Records avec Youthstar – Chinese Man Records & Miscellaneous (Chill Bump) au micro !” Chinese Man Rendez-vous pour un show exclusif et explosif, mixant les univers musicaux et visuels entre HipHop, Eclectro Tropical et Scratch Music Billetterie ouverte prochainement ♫♫♫ le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le moulin Adresse 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Ville Marseille lieuville le moulin Marseille