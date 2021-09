The Green Flamingos / gva / groove soul Urgence Disk Records, 1 octobre 2021, Genève.

The Green Flamingos / gva / groove soul

Urgence Disk Records, le vendredi 1 octobre à 18:30

Après un premier EP sorti en février 2015 et un premier LP «The Southern Oracle» en 2017 sous les couleurs du Pop Club Records, The Green Flamingos ont créé leur propre label « The Southern Oracle Records ». Le groupe est retourné au Back To Mono Studios en 2019 enregistrer un second LP «In The Witching Hour». Une voix de velours et une production plus brute que son prédécesseur font résonner cet album de manière plus personnelle, introspective, et cathartique. Ce nouvel opus est le fruit de réflexions accompagnant des changements de vie (rupture amicale, naissance d’un enfant, déménagement), ou de prises de conscience vis-à-vis d’une dépendance aux réseaux sociaux et des pérégrinations nocturnes voyeuristes dans une ville qui ne dort jamais. Cet album «In The Witching Hour“ est comme une lettre d’un parent à ses enfants dont la sortie en vinyle et en numérique est fixée en avril 2021. Les Green Flamingos ont un feature in dans la chanson “Stars” interprétée par Dylan Sherry, premier artiste américain à être signé sur le label L.A. Tangerine by Echo Orange. The Green Flamingos sur scène : Yoanna Claquin (chant), Alexandra Moore (chant), Julien Garric (guitare), Yann Beyer (claviers), Mathieu Evéquoz (basse) and Anthony Salles (batterie).

Prix Libre

The Green Flamingos, un des projet du cru le plus groove

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T18:30:00 2021-10-01T19:00:00