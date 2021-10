THE GREAT ESCAPE – LA GRANDE EVASION Quarante, 2 juillet 2022, Quarante.

THE GREAT ESCAPE – LA GRANDE EVASION 2022-07-02 – 2022-09-18

Quarante Hérault Quarante

The great escape est une délicate invitation à la contemplation et à l’évasion. À travers cette exposition, Adrien Belgrand pose une question qui résonne très fortement en nous ces temps-ci : comment l’être humain se définit-il par rapport à son environnement et à la nature ?

Cette dernière tient une place de choix dans les compositions picturales sereines et lumineuses de l’artiste, longuement travaillées à partir de ses propres recherches.

Le rendu soigné de la lumière, de l’eau, des paysages et de leur végétation participe à créer une ambiance suspendue, hors du temps.

Seuls les figures et les quelques éléments de modernité qui les accompagnent nous rappellent à la réalité de ce monde que nous habitons. Cet univers au réalisme stylisé actualise les genres classiques de la nature morte, de la scène de genre et de la peinture de paysage, s’attachant à documenter notre environnement contemporain et à en révéler toute la poésie.

Vernissage le 2 juillet à 10h30

Entrée libre- Tout public

Exposition par Adrien Belgrand

+33 4 67 62 36 26

dernière mise à jour : 2021-10-01 par