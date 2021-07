Capinghem Salle Robert Ghesquiere Capinghem, Nord The Great Disaster Salle Robert Ghesquiere Capinghem Catégories d’évènement: Capinghem

**The Great Disaster** ———————- The Great Disaster raconte l’épopée d’un jeune italien perdu dans ses montagnes qui rêve d’un autre monde, différent de celui de ses parents et grands- parents. Un voyage qui commence à 1000 mètres d’altitude où le jeune Giovanni Pastore va prendre son destin en main et ainsi parcourir l’Europe pendant une dizaine d’années, riches en rencontres et apprentissages de langue étrangères. Jusqu’à ce fameux jour de 1912 où il embarque clandestinement à bord du monstrueux insubmersible : le Titanic. Chargé de nettoyer les 3177 cuillères à dessert destinées aux passagers de 1ère classe, il nous raconte sa vie comme une pièce de théâtre fantasmée. Un passé qui se mêle dans un futur rêvé. **Compagnie** : Spoutnik Cie **Texte** : Patrick Kermann **Avec** : Sylvain Pottiez **Mise en scène** : Thomas Piasecki **Durée** : 1 h **Public** : à partir de 14 ans

Tarif : 3 € / Gratuit pour les -18 ans ; Réservation en mairie

Une histoire fantastique, mouillée, triste, drôle, onirique, joyeuse, qui ne s’oublie pas facilement Salle Robert Ghesquiere Rue d’Ennetières 59128 Capinghem Capinghem Nord

