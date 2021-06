Cabriès Le Bus Bouches-du-Rhône, Cabriès The Grasslers Le Bus Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mercredi 9.06 18h30

Concert des Grasslers en participation libre le mercredi 9.06 18h30 pour fêter le recul du couvre feu et la réouverture des terrasses. On a pas bcp de dates de prévues dans le secteur cette année alors essayez de pas rater celle-ci les amis. Vous pourrez vous désaltérer, vous restaurer et vous réchauffer le cœur grâce à la fameuse équipe de @A+ dans le bus ! On vous attends nombreux pour fêter se retour de la musique live dans notre charmant village. [https://youtu.be/KUfV62Np0yE](https://youtu.be/KUfV62Np0yE)

