The Grand Budapest Hotel / Rencontre avec Pierre Beylot* En partenariat avec Po’s Culture dans le cadre du festival Son of a Kitsch Le Cratère Toulouse, mardi 9 avril 2024.

The Grand Budapest Hotel / Rencontre avec Pierre Beylot* En partenariat avec Po’s Culture dans le cadre du festival Son of a Kitsch *professeur en études cinématographique à l’université de Bordeaux Montaigne, Pierre Beylot est l’auteur de Une esthétique postmoderne : l’esprit kitsch dans The Grand Budapest Hotel … Mardi 9 avril, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T23:00:00+02:00

**professeur en études cinématographique à l’université de Bordeaux Montaigne, Pierre Beylot est l’auteur de Une esthétique postmoderne : l’esprit kitsch dans The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, 2014 *

The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson / 1h40 / États-Unis / Avec Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Tony Revolori, Mathieu Amalric, Adrien Brody

Synopsis : Pendant l’entre‐deux guerres, le légendaire concierge d’un grand hôtel et son jeune protégé se retrouvent impliqués dans une histoire mêlant le vol d’un tableau de la Renaissance, la bataille pour une énorme fortune familiale, et le lent puis soudain bouleversement qui transforme l’Europe en cette première moitié de XXème siècle.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/

Cinéma Toulouse