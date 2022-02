The Godfathers O’Zinc Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Créé en 2007 autour du chanteur charismatique Jean Gomez, le groupe marseillais The Godfathers révèle, avec un son qui lui est propre, le répertoire de Stax Record et de la Motown des années Soul américaines. Durant plus de dix ans, le groupe est sollicité dans les grands clubs de Jazz et les festivals du sud de la France. Recréant des arrangements originaux, le groupe s’approprie les chansons d’artistes comme Otis Redding, James Brown, Ray Charles … mais aussi Joe Cocker ou Jimmy Hendricks. Avec une notoriété grandissante, les Godfathers sont invités à accompagner le batteur de James Brown, Bernard Purdie à l’Espace Julien de Marseille en 2015. Ils ouvrent récemment le concert de la venue de Fred Wesley à L’Alcazar lors du festival Jazz des 5 continents de Marseille en Juillet 2018. Chant : Jean GOMEZ Claviers : Jonathan SOUCASSE Basse : Patrick FERNE Drums : Jérôme MOURIEZ Saxophone : John MASSA Trombone : Philippe ANICAUX Trompette : Christophe MOURA Mercredi 09 Mars Etage du restaurant O’ZINC 182 rue du Rouet 13 008 Marseille Open Door et restauration à partir de 19h30 Concert 20h30 – PAF 15 € Réservation : Henri par SMS au 06 09 53 40 41 Adhésion annuelle: [https://www.helloasso.com/associations/le-jam/adhesions/adhesion-participative-le-jam-hors-les-murs](https://www.helloasso.com/associations/le-jam/adhesions/adhesion-participative-le-jam-hors-les-murs)

