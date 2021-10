The Glucks • Mestre / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

THE GLUCKS

(Garage – Drunkabilly Records – Oostende, BE)

Play Loud, Live Fast, Run Amok… take an intense half hour trip on the insane emotional

rollercoaster of The Glücks!

– https://youtu.be/yuN58Z5RwAQ

MESTRE

(Post-punk – Icy Cold Records – Metz, FR)

MESTRE est un groupe du grand-est formé fin 2015 et qui oscille entre punk énergique et coldwave vaporeuse. Les influences peuvent être oldschool (Joy Division, The Cure, The Chameleons) ou beaucoup plus récentes (Shame, Holograms, Soviet Soviet, DIIV). La formation se produit parfois avec une boîte-à-rythme, donnant un côté plus 80’s et plus glacé, parfois avec un batteur live (Peter, également dans Fat Bald Turk).

Après un premier E.P. homemade, un premier album intitulé ‘Beyond the Lines’ a vu le jour en mars 2020, accompagné par Icy Cold Records (Paris) et Urgence Disk Records (Geneve). Le groupe a partagé l’affiche avec Frustration, Geometric Vision, Kaelan Mikla, Vox Low, No Metal in This Battle, Oiseaux Tempete et Psychotic Monks, et compte désormais défendre son album en live.

Les 3 influences : Joy Division, Soviet Soviet, Holograms

– https://www.youtube.com/watch?v=EQ7xzUhbwKI&t=108s

