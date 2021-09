THE GLOSSY SISTERS ▸ VICTORIA DELAROZIÈRE au FVM Sud-Est Théâtre, 16 octobre 2021, Villeneuve-St-Georges.

✨ Vibrons de concert avec The Glossy Sisters et Victoria Delarozière au Festi’Val de Marne ✨

Troublantes, authentiques, dotées d’une énergie folle, trois voix puissantes, maîtrisées à la perfection: c’est ce qui frappe chez les Glossy Sisters. Des arrangements pointus, des percussions loufoques, trois voix tressées les unes aux autres, des individualités fortes, et des grains de voix qui parfois se fondent et s’unissent pour ne former qu’un seul son redoutable. Il y a quatre ans, les Glossy Sisters remportaient le prix du public et celui du jury lors du célèbre concours Crest Jazz Vocal. Avec leur premier spectacle « Babillages», elles ont enchaîné plus de 200 concerts, fait le tour des festivals et des salles françaises. Leur reprises emblématiques d’artistes telles que Katy Perry, Beyoncé ou encore Edith Piaf, ont fait parlé d’elles. En janvier 2018 elles font partie des 4 artistes choisies par Jazz Magazine pour représenter les “Divas du Jazz”. Dans leur nouvel album “C’est pas des manières”, résolument plus pop et composé exclusivement en français, les Glossy s’affranchissent des codes, et repoussent les limites des genres. Des textes affirmés, drôles et touchants qui parlent de femmes fortes, de rejet des conventions, de liberté et d’amour. Avec une énergie vocale étonnante, les Glossy Sisters prônent l’authenticité.

Victoria Delarozière a sillonné les routes d’Europe et des Amériques, portant ses chansons en bandoulière aux quatre coins du globe. Noircissant des pages au détour d’un abris bus abandonné, d’une station-service en perdition, ou sur la plage arrière d’un camion à bétail, Victoria rentre en France le sac chargé d’histoires rocambolesques et de mélodies goûtues, qu’elle interprète à l’accordéon diatonique. Après « Chansons d’Amour au couteau » puis « Chansons cousues à vif », la chanteuse-auteure-compositrice présente son troisième album « Fusible », accompagnée de sa camarade Marta dell’Anno, violoniste au caractère bien trempé et à la voix envoûtante.

