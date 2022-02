The Gap Trio Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

The Gap Trio Hermanville-sur-Mer, 6 mars 2022, Hermanville-sur-Mer. The Gap Trio Hermanville-sur-Mer

2022-03-06 16:30:00 – 2022-03-06

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer Venez assister au concert de The Gap Trio avec Pierre-Louis Le Roux au piano, Antoine Launay à la batterie et Gabriel Sauzey à la contrebasse.

musiqueenecrin@gmail.com +33 6 31 25 94 71

Billetterie sur place. Hermanville-sur-Mer

