THE GAME#2 – Le trésor oublié de l’Abbaye La Lucerne-d’Outremer, 1 octobre 2022, La Lucerne-d'Outremer. THE GAME#2 – Le trésor oublié de l’Abbaye

Abbaye de La Lucerne, D105, La Lucerne-d’Outremer Manche

2022-10-01 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-02 18:30:00 18:30:00 La Lucerne-d’Outremer

Manche L’Abbaye de la Lucerne est sans dessous-dessus, en fouillant dans les archives, Virginie, la responsable culturelle du site, vient de faire une découverte incroyable ! Il y aurait un trésor oublié dans l’Abbaye et tous les éléments seront réunis, les 1er et 2 octobre 2022 pour le retrouver. Les archives sont formelles, les nouveaux éléments découverts, l’alignement des planètes, les dates, tout concorde pour partir à sa recherche ! Mais le domaine de l’Abbaye est immense, il va falloir faire appel à des experts et le temps est compté… Le déroulé du jeu :

Les équipes de 4 à 6 joueurs devront se présenter costumés, pour un voyage temporel. En effet, pendant le temps du jeu, ils vont voyager dans le temps à la rencontre des personnages qui ont un lien très fort avec l’abbaye. Témoignages et épreuves les attendent pour tenter de percer le mystère.

Mais le voyage commence bien avant… Chaque chef d’équipe recevra quelques semaines avant des énigmes afin d’être tous prêts le jour J. Infos pratiques et conditions :

– Ouverture des réservations en ligne : info à venir

– Clôture des réservations : info à venir

– 30 équipes de 4 à 6 joueurs/jour

– À partir de 15 ans

– Être costumé (costume historique au choix du Moyen–

– Âge au XIXème siècle)

