The Game of Life · Pierre Godard, Pierre-Yves Macé, Liz Santoro Le Carreau du Temple, 13 juin 2023, Paris.

Le mercredi 14 juin 2023

de 19h30 à 20h20

Le mardi 13 juin 2023

de 19h30 à 20h20

.Public adolescents adultes. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

Une pièce portée par trois danseur·ses et trois musicien·nes au plateau, où danse et musique s’auto-génèrent à l’unisson.

Ins­pi­rés par un jeu de simulation conçu par le mathématicien anglais John Horton Conway et le prin­cipe de la divi­sion cel­lu­laire, The Game of Life est un sextet pour trois danseur·ses et trois musicien·nes, où chacun influence le jeu de l’autre, et où l’ambition est de trouver sur scène de nouveaux rapports entre la danse et la musique.

Comment se crée le vivant ? Les chorégraphes Liz Santoro et Pierre Godard, en collaboration avec le compositeur Pierre-Yves Macé, transposent aux corps les principes de reproduction et de réaction des cellules. Trois danseur·ses et trois musicien·nes évoluent ensemble, comme « les organelles d’une cellule qui métabolise et se reproduit à l’infini », s’influencent et s’auto-génèrent dans leurs positions, leurs gestes et leurs notes. Les mouvements des corps, à la fois déterminés et aléatoires, s’harmonisent avec des notes de flûte, percussion et violon, augmentées d’un dispositif électronique.

Interaction de l’humain avec son environnement ? Principes de reproduction et de réaction des cellules ? Ecosystème cellulaire ? La scène, vue comme un écosystème cellulaire, fonctionne selon des principes génératifs de réaction, de signalisation et de coopération entre les interprètes. The Game of Life propose ainsi l’expérience d’un jeu, une expérience qui incarne la porosité et la fragilité de nos corps traversés par le son et le mouvement.

En partenariat avec l’Atelier de Paris – Centre de développement chorégraphique national, dans le cadre de la 17e édition du festival JUNE EVENTS du 30 mai au 17 juin 2023

© Mélanie Rattier The Game of Life – Liz Santoro, Pierre Godard, Pierre-Yves Macé