Pibrac Haute-Garonne Pibrac 18 EUR 18 35 Tour à tour jet setter, toréador, chien renifleur, cosmonaute ou hirondelle, leurs incarnations ne connaissent aucune limite. Véritables virtuoses de la précision, les interprètes de The Gag fathers livrent un show d’une démesure totale, jouant avec malice de l’incongruité des situations dans un rythme endiablé générant tout autant de rires que de stupéfaction. A la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et performeurs, les quatre artistes déploient sur la scène une énergie explosive, usant d’un humour décapant dans un univers de folie, entrainant les spectateurs dans un monde qui frise avec le surréalisme.

Spectacle : tout public – Durée : 1h30

