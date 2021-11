Salon-de-Provence Portail Coucou Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence The Fuzz & Drums / Callin’Berthe / Mady Kintana + collecte de jouets Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Portail Coucou, le vendredi 3 décembre à 20:30

Qui a dit que le père Noël n’existait pas ? Le Noël des Prophéties c’est un concert solidaire* en faveur des familles salonaises et de leurs enfants ! Pas de billetterie à l’entrée mais le dépôt d’un jouet neuf d’une valeur minimum de 8 euros ( preuve d’achat à l’appui ) pour pouvoir accéder à trois concerts inédits : **Fuzz & Drums** Rock Garage Bien connu du public marseillais, The Fuzz & Drums débarque (enfin !) à Salon-de-Provence. **Callin’Berthe** Rock alternatif Groupe à l’univers burlesque, ce groupe local risque fort de faire parler de lui **Mady Kintana** Rap/Hip-hop/DanceHall LA découverte hip hop local, Mady Kintana nous fait l’honneur de venir clôturer la soirée et de réaliser un rêve d’enfant en jouant au Portail Coucou. Rendez-vous le vendredi 3 décembre au Portail Coucou. Ouverture des portes 20H30 Début des concerts 21H00 Les jouets récoltés lors de cette soirée seront remis à l’association de la fraternité salonaise qui se chargera de leur distribution. *Concert organisé avec le soutien du Portail Coucou, des artistes et de la fraternité salonais ♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:59:00

