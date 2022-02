THE FRENCHY CAPTAINS (cover pop/rock/soul) l’usine, 25 février 2022, Marcoussis.

l’usine, le vendredi 25 février à 21:00

Avec Simon Carrière (guitare-chant) et Sophie Chrisment (violon-choeurs), The Captains est un duo pétillant qui reprend en acoustique le meilleur du rock, de la pop et de la soul avec des reprises anglophones variées allant de Queen à Tracy Chapman, en passant par Metallica, REM, The Rolling Stones ou encore Phil Collins. Un moment de partage avec ces musiciens qui aiment donner le meilleur d’eux-même, avec plaisir et une belle complicité. A ne pas manquer ! Vous pourrez entendre… Bohemian Rhapsody (Queen), What’s Up (Four Non Blondes), Sweet Dreams (Eurythmics), Seven Nation Army (White Stripes), Wake me Up (Avicci) , Still Haven’t found (U2), Nothing else Matters (Metalica) et bien d’autres…

entrée libre

l’usine 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Marcoussis Essonne



