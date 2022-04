The French Saucisson Syndicate La Taverne de Terre & Vert Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Taverne de Terre & Vert, le vendredi 22 avril à 20:30

The French Saucisson Syndicate ize back ! Toujours plus de saucissons, de groove, de grands écarts entre funk qui tâche, jazz au poil et vieille chansons françaises et populaires de nos grand-mères ! Avec toujours les indomptables : Elise Vassallucci : chant Carl Karoyan : guitare & basse Paul Scapillati : batterie Rémi Denis : piano/rhodes/wurli/minimoog spatial 20h30 PAF 7€ Réservation conseillée : 06.17.70.12.01

La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T23:00:00

