The French Horn Collective / Jazz 59 rivoli, 28 novembre 2021, Paris.

59 rivoli, le dimanche 28 novembre à 19:00

Une fusion de Jazz manouche, de Jazz traditionnel, de standards français, de compositions originales et de Hot Swing. Un ensemble personnalisable, le groupe joue avec un format de 5 pièces, mené par Vincent Raffard à la trompette, guitare et voix française, et Wendell Morrison au chant, accompagné par Antoine Beux au violon et Jeff Kipperman à la basse. Dans ce format, la musique sera un mélange de musique originale et traditionnelle française, menée par Vincent Raffard, et de standards de jazz américains, menés par Wendell Morrison, et quelques improvisations instrumentales et collectives seront jouées avec l’ensemble du groupe. Musique instrumentale menée par le violon et la guitare où le collectif crée un son authentique avec la plus haute énergie. Un son et une sensation authentiques qui transcendent le genre, la tradition et l’ensemble. Créer une expérience unique et inspirante. Réunir un collectif international de musiciens talentueux. Youtube: [[https://youtu.be/CXjRx8HI0WU](https://youtu.be/CXjRx8HI0WU)](https://youtu.be/CXjRx8HI0WU) [[https://youtu.be/MYfktPil3IQ](https://youtu.be/MYfktPil3IQ)](https://youtu.be/MYfktPil3IQ) thefrenchhorncollective.com [www.reverbnation.com/thefrenchhorn](http://www.reverbnation.com/thefrenchhorn) Y assister : Inscription très conseillée par mail à [[resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com)](mailto:resa59rivoli@gmail.com) (nom, nombre de places à renseigner) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli 19h-20h

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

Le fameux groupe américain The French Horn Collective nous fait l’honneur de jouer au 59 Rivoli ce dimanche 28 novembre !

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T19:00:00 2021-11-28T20:00:00