THE FRENCH BASTARDS +1ERE PARTIE 1 PARTIE: ULTRA LIGHT BLAZE LA SOURCE – AMPLI, 9 mars 2023, FONTAINE.

THE FRENCH BASTARDS +1ERE PARTIE 1 PARTIE: ULTRA LIGHT BLAZE LA SOURCE – AMPLI. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) The French Bastards c’est un mélange d’indie jazz et de musique de films avec un zeste d’electronica. L’univers du trio invoque les bandes originales de films imaginaires, des moments de cinéma logés dans l’inconscient collectif : le love thème d’une scène d’amour, la trépidation d’une course poursuite, les envolées des grands espaces, le suspense trépidant d’un thriller… Témoignage d’amour au 7eart. Ultra Light Blazer est née d’une collaboration entre Jonas Muel, saxophoniste et compositeur, et d’Edash Quata, MC et auteur, qui tentent d’unir au plus juste le rap à la musique vivante. Avec pour influence Steve Coleman, Omar Sosa ou Quite Sane qui ont intégré le rap au jazz, les textes se lient aux mélodies et métriques, et la musique s’imbrique au flow. Ensemble ils produisent un jazz qui danse, un jazz qui rappe, un jazz qui rebondit !

LA SOURCE – AMPLI FONTAINE 38, avenue Lénine Isere

